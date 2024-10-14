Решетников обозначил основные риски для макропрогноза

«Несколько слов о рисках для прогноза. Они есть со стороны внешних условий — это замедление мировой экономики и сокращение мирового спроса на товары российского экспорта, дальнейшее усиление санкционного давления, — пояснил он. — Есть и внутренние риски. Они связаны, прежде всего, с недостаточными темпами роста внутреннего производства, если не удастся нивелировать узкие места на рынке труда, капитала и технологий. А также жесткая ДКП».
Решетников сказал, что риски учтены в консервативном сценарии прогноза.
В целом Минэкономразвития полагает, что прогноз позволяет сформировать устойчивый бюджет. По словам Решетникова, он учитывает расходы на реализацию мер, названных в послании президента России, новые национальные проекты.
Рынок труда и поддержка инвестиций
Решетников обратил внимание на ситуацию на рынке труда. Он заявил о необходимости обеспечить рост производительности труда и сформировать новые требования к подготовке и переподготовке кадров.
«Второе — это поддержка инвестиционной активности. Для обеспечения необходимых темпов роста ВВП инвестиции должны расти быстрее, чем экономика в целом. Сформирован широкий инструментарий господдержки инвестиций», — отметил глава Минэкономразвития, напомнив, что речь идет о таких инструментах как СЗПК, использование средств ФНБ, Фабрика проектного финансирования, таксономия техсуверенитета, ОЭЗы, концессии и ГЧП.