Решетников обозначил основные риски для макропрогноза

«Несколько слов о рисках для прогноза. Они есть со стороны внешних условий — это замедление мировой экономики и сокращение мирового спроса на товары российского экспорта, дальнейшее усиление санкционного давления, — пояснил он. — Есть и внутренние риски. Они связаны, прежде всего, с недостаточными темпами роста внутреннего производства, если не удастся нивелировать узкие места на рынке труда, капитала и технологий. А также жесткая ДКП».