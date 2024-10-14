Прогресс двигателя: в России импортозаместили топливные системы для «КамАЗов»

В России импортозаместили дизельный двигатель для тяжелой техники. В Барнауле запустили серийное производство отечественных топливных систем для моторов взамен немецких Bosch, узнали «Известия». Они будут поставляться на заводы в Набережных челнах и Тутаеве, где производятся двигатели для магистральных тягачей «КамАЗ». Аналогичная аппаратура пойдет на МАЗ, «Урал», а также для выпуска самосвалов, тепловозов и прочей техники. В развитие производства топливной аппаратуры вложено 1,5 млрд рублей, большую часть из них предоставил Фонд развития промышленности.
Кто производит моторы для «КамАЗов» в России
Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) импортозаместил топливные немецкие и китайские системы, которые поставлялись на отечественные тяжелые грузовики и спецтехнику. В Барнауле запустили в производство топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов, следует из материалов Фонда развития промышленности (ФРП), который принимал участие в финансировании разработки.
По данным АЗПИ, аппаратура включает в себя топливный насос высокого давления, аккумуляторы, соединительные трубопроводы, электроуправляемые инжекторы, электронный блок управления, датчики и коммутационные жгуты. Первая очередь производства стартовала еще в 2018 году. Тогда, по данным ФРП, инвестиции в проект составили 600 млн рублей, из которых 300 млн компания получила в виде льготного займа под 5% годовых. После введения санкций и ухода немцев из России производство отечественных систем впрыска для грузовиков и спецтехники приобрело особое значение.
По данным ФРП, дополнительные инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей, 1,2 млрд из которых выделил фонд. Запуск второй очереди производства систем Altay Common Rail (ACR) в 2024 году позволил полностью импортозаместить впрыск Bosch и обеспечить отечественных производителей тяжелой техники современными системами.
Источник «Известий» в фонде сообщил, что топливная аппаратура пойдет на ряд новых и модернизированных двигателей, ранее использовавших немецкие системы. Это грузовики «КамАЗ» К5, «Урал», МАЗ и тепловозы «Синары».
Как сообщили «Известиям» в АЗ «Урал», предприятие для своих автомобилей использует двигатели компании «Автодизель» Ярославского моторного завода (ЯМЗ), где применены компоненты АЗПИ. Аналогичное топливное оборудование, по данным алтайского завода, планируется ставить на транспортные средства бренда Aurus. Но главным потребителем топливных систем является КамАЗ.
— С запуском производства ACR завод меньше зависит от импортных поставок. Он собирает 5−10 тыс. моторов Р6, а в скором времени их число достигнет 20 тыс. Потенциал предприятия — до 40 тыс. штук в год, — рассказал руководитель его пресс-службы Олег Афанасьев.
На их основе будут изготавливаться силовые агрегаты и для другой тяжелой техники в Тутаеве, сообщили в КамАЗе.
В госкорпорации «Ростех» «Известиям» сказали, что по сравнению с иностранными моторами Р6 более мощный, он дает дополнительную экономию топлива (расход составляет 22−23 л на 100 км, тогда как у иностранных аналогов — 25−27 л).
Российский двигатель имеет хороший межсервисный интервал — 150 тыс. км и высокий ресурс надежности — 1,5 млн км, это на уровне лучших мировых производителей, таких как Mercedes и Volvo, добавили в «Ростехе».
«Известия» направили запросы в Минпромторг и другим производителям.
Новые моторы для грузовиков
Мотор Р6 объемом 13 л — это действительно новое слово для отечественного автомобилестроения. Он разрабатывался с немецкой компанией Liebherr для совместного проекта с Merсedes, но после введения санкций полностью перешел отечественному заводу. Мотор стал основой для новых магистральных тягачей К5 с переработанной мерседесовской кабиной, рассказал «Известиям» заместитель председателя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталий Киселев. Именно под этот тягач вводятся протекционные меры, призванные потеснить, например, китайские аналоги.
Барнаульская топливная аппаратура помогает менять характеристики в зависимости от назначения техники. Благодаря впрыску мощность Р6 можно варьировать от 400 до 750 л.с., а крутящий момент доводить даже до 2400 Н·м. По характеристикам двигатель сопоставим с аналогами. Большого опыта эксплуатации Р6 еще не накоплено, однако по результатам испытаний можно сказать, что он спокойно будет «выхаживать» по 1,5 млн км до капремонта, а это примерно пять лет службы, добавил участник рынка.
Перед 2022 годом до 98% российского рынка топливных систем занимала Bosch. Старая аппаратура, которую выпускала отечественная промышленность, не могла выдавать необходимые характеристики. А вот импортозамещенная система — большой шаг вперед, хотя передовой ее назвать трудно, рассказал «Известиям» автоэксперт по грузовой технике Максим Чернявский.
Это системы предыдущего поколения, заимствованные у ряда глобальных производителей, отмечает эксперт.
Инженеры Liebherr в работе над Р6 вдохновлялись двигателями MAN, в разработке которых принимали участие. Этот мотор ничем не хуже их, но и не лучше. Это крепкий середнячок, способный принять на себя основную тяжесть перевозок, добавил эксперт.
Впрочем, в «Ростехе» оценили спрос на Р6 в десятки тысяч моторов за три года, мощности КамАЗа позволяют его удовлетворить, отметили в госкорпорации. В настоящий момент двигатель имеет высокую степень локализации, в ближайшей перспективе он будет российским практически на 100%.