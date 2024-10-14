Прогресс двигателя: в России импортозаместили топливные системы для «КамАЗов»

Барнаульская топливная аппаратура помогает менять характеристики в зависимости от назначения техники. Благодаря впрыску мощность Р6 можно варьировать от 400 до 750 л.с., а крутящий момент доводить даже до 2400 Н·м. По характеристикам двигатель сопоставим с аналогами. Большого опыта эксплуатации Р6 еще не накоплено, однако по результатам испытаний можно сказать, что он спокойно будет «выхаживать» по 1,5 млн км до капремонта, а это примерно пять лет службы, добавил участник рынка.