Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи планшетов в России выросли на 32 процента

С января по сентябрь 2024 года было продано 2 млн планшетов на сумму 41,5 млрд рублей, что на 32% больше в единицах товара и на 31% в деньгах, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: Российская газета

Согласно аналитическому отчету компании МТС, с начала года наибольший рост продаж в штуках (+53 процента) продемонстрировал сегмент 30−40 тыс. рублей. За отчетный период продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50−60 тыс. рублей и планшетов стоимостью от 80 до 100 тыс. рублей. Одним из главных трендов на рынке стало активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

Производители стали предлагать функции голосовых помощников, расширенные возможности для работы с фото, звуком или текстом, интеллектуальные системы обучения.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с 5 места и увеличивший свою долю на рынке с 9 до 15 процентов в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21 процент.

Топ-5 брендов планшетов по продажам в штуках в январе-сентябре 2024 года выглядит так:

Xiaomi — 15 процентов;Huawei — 14 процентов;Samsung — по 10 процентов;Малоизвестные китайские бренды — 9 процентов;Apple — 7 процентов.