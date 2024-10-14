Продажи планшетов в России выросли на 32 процента

Согласно аналитическому отчету компании МТС, с начала года наибольший рост продаж в штуках (+53 процента) продемонстрировал сегмент 30−40 тыс. рублей. За отчетный период продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50−60 тыс. рублей и планшетов стоимостью от 80 до 100 тыс. рублей. Одним из главных трендов на рынке стало активное внедрение технологий искусственного интеллекта.
Производители стали предлагать функции голосовых помощников, расширенные возможности для работы с фото, звуком или текстом, интеллектуальные системы обучения.
Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с 5 места и увеличивший свою долю на рынке с 9 до 15 процентов в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21 процент.
Топ-5 брендов планшетов по продажам в штуках в январе-сентябре 2024 года выглядит так:
Xiaomi — 15 процентов;Huawei — 14 процентов;Samsung — по 10 процентов;Малоизвестные китайские бренды — 9 процентов;Apple — 7 процентов.