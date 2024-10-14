Принадлежащая Бакальчуку компания потребовала от него 37 миллиардов рублей

Компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма требований составила 37 миллиардов рублей. Отмечается, что компания занимается строительством складов для Вайлдберрис и является «бизнес-единицей головной компании», передает Telegram-канал.
Татьяна Бакальчук, сменившая фамилию на Ким, в субботу, 12 октября, обвинила своего мужа Владислава Бакальчука в краже денег на такую же сумму — 37 миллиардов рублей.
Муж основательницы маркетплейса Wildberries 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Спустя полмесяца после происшествия Бакальчук, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким, поскольку хочет вернуть контроль над ключевыми активами компании.
Что случилось после попытки захвата офиса Wildberries и есть ли перспективы у иска Бакальчука — в материале «Вечерней Москвы».