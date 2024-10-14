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Принадлежащая Бакальчуку компания потребовала от него 37 миллиардов рублей

Принадлежащая предпринимателю Владиславу Бакальчуку компания потребовала от него 37 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает Ura.Ru.

Источник: @WBakalchuk

Компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма требований составила 37 миллиардов рублей. Отмечается, что компания занимается строительством складов для Вайлдберрис и является «бизнес-единицей головной компании», передает Telegram-канал.

Татьяна Бакальчук, сменившая фамилию на Ким, в субботу, 12 октября, обвинила своего мужа Владислава Бакальчука в краже денег на такую же сумму — 37 миллиардов рублей.

Муж основательницы маркетплейса Wildberries 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Спустя полмесяца после происшествия Бакальчук, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким, поскольку хочет вернуть контроль над ключевыми активами компании.

Что случилось после попытки захвата офиса Wildberries и есть ли перспективы у иска Бакальчука — в материале «Вечерней Москвы».