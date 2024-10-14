Принадлежащая Бакальчуку компания потребовала от него 37 миллиардов рублей

Муж основательницы маркетплейса Wildberries 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Спустя полмесяца после происшествия Бакальчук, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким, поскольку хочет вернуть контроль над ключевыми активами компании.