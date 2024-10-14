Посол РФ сообщил о сокращении товарооборота Италии и РФ в пять раз

«Должен признать, что Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное, абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы. Некоторые ревнивые союзники Италии прилагали немало усилий, чтобы расстроить или разрушить российско-итальянскую экономическую идиллию. Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута. Мы все меньше торгуем, взаимный товарооборот упал практически в пять раз, до скромных $7−8 млрд, ожидаемых по итогам этого года», — сказал посол.
Он отметил, что в современном мире восстановить утраченные позиции очень сложно. «При любом развитии событий вернуться в ситуацию начала 2022 года уже не получится», — констатировал Парамонов. «Сегодня отношения между нашими государствами сильно изменились под влиянием международной обстановки. Но мы видим, что взаимное уважение и симпатия между нашими народами не так-то легко поддаются конъюнктурным сдвигам», — отметил дипломат, говоря о 30-летней годовщине подписания в Москве 14 октября 1994 года Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой.
«Не могу не отметить, что подавляющая часть итальянского общества, в отличие от властной верхушки, которая герметически закрыта для контактов, и сейчас не воспринимает Россию как угрозу и хотела бы скорейшего восстановления нормальной атмосферы в российско-итальянских отношениях», — продолжил он. При этом посол указал на достаточно враждебную политику итальянского руководства в отношении РФ, хотя и выразил надежду, что Италия «в силу своего статуса, исторического опыта и политико-дипломатической традиции будет и дальше находить в себе силы для вразумления некоторых дерзких и глупых голов в ЕС и НАТО, толкающих ситуацию в весьма опасном направлении».
Говоря о ситуации на Украине, Парамонов указал, что Россия никогда не уклонялась от попыток достижения мира. «На щедрые гранты американских фондов и сворованные у населения деньги местных олигархов на месте доброй и родственной нам во всем Украины за три десятилетия возник отравленный националистическим ядом и падкий до бесплатных хозяйских подачек уродливый монстр. Ведь что бы ни говорили создавшие его демиурги из Вашингтона, это чудовище нежизнеспособно — его очень сложно прокормить. Кроме того, любые человеконенавистнические, ультранационалистические и ксенофобские режимы, как мы знаем из истории, недолговечны», — сказал Парамонов в пассаже, который не попал на страницы итальянской газеты.