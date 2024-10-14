Говоря о ситуации на Украине, Парамонов указал, что Россия никогда не уклонялась от попыток достижения мира. «На щедрые гранты американских фондов и сворованные у населения деньги местных олигархов на месте доброй и родственной нам во всем Украины за три десятилетия возник отравленный националистическим ядом и падкий до бесплатных хозяйских подачек уродливый монстр. Ведь что бы ни говорили создавшие его демиурги из Вашингтона, это чудовище нежизнеспособно — его очень сложно прокормить. Кроме того, любые человеконенавистнические, ультранационалистические и ксенофобские режимы, как мы знаем из истории, недолговечны», — сказал Парамонов в пассаже, который не попал на страницы итальянской газеты.