ОПЕК представила ежемесячный отчет по нефтяному рынку

Сильнее всех от предусмотренного ОПЕК+ плана по добыче нефти отклонился Ирак, говорится в отчете. В сентябре страна производила на 112 тыс. б/с больше, чем предусмотрено планом, хотя и сократила добычу на 155 тыс. б/с. В свою очередь Россия превышала план на 23 тыс. б/с. В то же время Казахстан нарастил производство на 75 тыс. б/с и добывал больше плана на 77 тыс. б/с. Эти три страны находятся в числе «должников» ОПЕК+: ожидается, что они компенсируют недосокращенные объемы до конца сентября 2025 года.