ОПЕК представила ежемесячный отчет по нефтяному рынку

Отмечается, что Венесуэла, Иран и Ливия освобождены от исполнения сделки. Без учета этих государств объем производства «черного золота» составил 35,407 млн б/с. С учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на сентябрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,35 млн б/с. Таким образом, альянс добывал выше плана на 57 тыс. б/с.
Сильнее всех от предусмотренного ОПЕК+ плана по добыче нефти отклонился Ирак, говорится в отчете. В сентябре страна производила на 112 тыс. б/с больше, чем предусмотрено планом, хотя и сократила добычу на 155 тыс. б/с. В свою очередь Россия превышала план на 23 тыс. б/с. В то же время Казахстан нарастил производство на 75 тыс. б/с и добывал больше плана на 77 тыс. б/с. Эти три страны находятся в числе «должников» ОПЕК+: ожидается, что они компенсируют недосокращенные объемы до конца сентября 2025 года.
Среди стран, не участвующих в сделке ОПЕК+, сильнее всего упала добыча в Ливии — на 410 тыс. б/с, до 540 тыс. б/ с. В конце августа правительство на востоке страны объявило о решении приостановить экспорт нефти и ее добычу в знак протеста против нападений на руководство и сотрудников Центрального банка Ливии.
Прогноз по спросу
Кроме того, ОПЕК вновь снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году — на 106 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,9 млн б/с. В абсолютном значении спрос на нефть в 2024 году составит 104,14 млн б/с, ожидает ОПЕК. Прогноз роста спроса в 2025 году также снижен — на 102 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 105,78 млн б/с. ОПЕК отмечает, что прогноз роста спроса понижен в основном из-за полученных актуальных данных и более низких ожиданий по спросу в некоторых регионах.
Согласно данным ОПЕК, в странах ОЭСР в 2024 году ожидается рост спроса на нефть лишь на 0,1 млн б/с. При этом в странах, не входящих в ОЭСР, спрос вырастет на 1,8 млн б/с. Самый высокий рост спроса ожидает в Китае, а также спрос на нефть увеличится в Индии, других странах Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
При этом организация сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, на уровне 1,2 млн б/с в 2024 году и 1,1 млн б/с в 2025 году. В абсолютном значении показатели могут достичь 53,07 млн б/с в 2024 году и 54,17 млн б/с в 2025 году.
Импорт нефти
Как говорится в отчете, Индия в августе 2024 года сократила долю поставок нефти из России в общем объеме импорта этого сырья до 40% с 45% в июле. ОПЕК также приводит данные Kpler, согласно которым Россия сохранила лидерство по объему поставок нефти в Индию.
Ирак обеспечил 19% поставок против 17% в июле, а Саудовская Аравия — 12% против 9% месяцем ранее. При этом общий объем импорта нефти Индией в июле вырос более чем на 2% по сравнению с июлем — до 4,7 млн баррелей в сутки (б/с).
Кроме того, Россия в августе обеспечила 19% от общего объема импорта нефти Китаем против почти 18% в июле. На Саудовскую Аравию пришлось около 11% поставок, на Малайзию — 15%, на Ирак — 14%. В целом импорт нефти Китаем в августе увеличился на 16% по сравнению с июлем и достиг 11,6 млн б/с.
Добыча в России
Россия в сентябре сократила добычу нефти на 28 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,001 млн б/с, но все еще немного превышает план по сделке ОПЕК+. В июле показатель составлял 9,079 млн б/с, в августе — 9,029 млн б/с, средний уровень I квартала — 9,426 млн б/с, II квартала — 9,216 млн б/с.
При этом в сентябре Россия с учетом всех добровольных сокращений добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ должна была снизить производство до 8,978 млн б/с. Таким образом, план по добыче нефти был превышен на 23 тыс. б/с.
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