Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение общественных институтов

Лауреаты в своих исследованиях показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые появились в период колонизации. Они зачастую появлялись в бедных колонизированных странах и со временем приводили к улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей. Это важная причина, почему бывшие колонии, которые некогда были богатыми, теперь беднеют, и наоборот.