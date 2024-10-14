Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение общественных институтов

Исследования лауреатов позволяют понять, почему общества, в которых отсутствует верховенство закона и есть эксплуатация населения, не могут изменяться к лучшему, говорится в пресс-релизе Шведской академии наук.
Лауреаты в своих исследованиях показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые появились в период колонизации. Они зачастую появлялись в бедных колонизированных странах и со временем приводили к улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей. Это важная причина, почему бывшие колонии, которые некогда были богатыми, теперь беднеют, и наоборот.
«Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из самых сложных задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — приводятся в пресс-релизе слова председателя Комитета премии по экономическим наукам Якоба Свенссона.
В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США Клаудия Голдин. Она представила новый подход к оценке причин гендерного неравенства на рынке труда и объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин.
Шведский государственный банк учредил премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 1968 году по случаю своего 300-летия. Ее начали присуждать со следующего года за выдающиеся достижения в этой сфере. Первыми лауреатами стали Рагнар Фриш и Ян Тинберген — за разработку и применение динамических моделей в анализе экономических процессов.