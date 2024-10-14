Назван еще один популярный напиток, который попадет по акциз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. С 1 января 2025 года ставки акциза на сладкие напитки увеличатся до 10 рублей за 1 литр. Минфин объяснил, что порог содержания углеводов, по которому напитки относят к сахаросодержащим, необходимо снизить с 5 грамм до 2 грамм на 100 мл для расширения базы сбора акциза.