Мишустин заявил, что РФ больше не нуждается в продуктах из-за рубежа

«Еще совсем недавно по историческим меркам Россия по многим позициям была импортером продуктов питания, причем по самым важным направлениям — зерну, мясу птицы, свинине и большинству овощей. Теперь ситуация изменилась. И это очень хорошо», — отметил он.
Более того, указал Мишустин, РФ теперь сама является крупным экспортером. Около 40% российского зерна отправляется иностранным покупателям.
«Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. И, что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса», — подчеркнул председатель правительства.