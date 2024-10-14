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Мишустин заявил, что РФ больше не нуждается в продуктах из-за рубежа

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия смогла преодолеть зависимость от импортных продуктов, все больше товаров она производит сама, а не ввозит из-за границы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

«Еще совсем недавно по историческим меркам Россия по многим позициям была импортером продуктов питания, причем по самым важным направлениям — зерну, мясу птицы, свинине и большинству овощей. Теперь ситуация изменилась. И это очень хорошо», — отметил он.

Более того, указал Мишустин, РФ теперь сама является крупным экспортером. Около 40% российского зерна отправляется иностранным покупателям.

«Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. И, что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса», — подчеркнул председатель правительства.