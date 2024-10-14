Мишустин анонсировал программу продвижения российской продукции в мире

Он отметил, что над узнаваемостью российской продукции еще предстоит серьезно поработать. «Ведь сегодня ее знают преимущественно в СНГ — если, конечно, не говорить о нефти, металлах или зерне. Чтобы изменить статус-кво, по поручению президента готовим совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда. Чтобы через него повлиять и на торговые отношения в целом», — сообщил премьер.