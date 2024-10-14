Минфин подтвердил планы индексации зарплат бюджетников

«Что касается индексации заработных плат бюджетников, то указ президента говорит об отдельных категориях работников бюджетной сферы — врачи, учителя, медработники и так далее. Все эти категории указные, по ним предусмотрена индексация заработной платы с учетом роста заработной платы в среднем, точнее — дохода по экономике субъекта Российской Федерации. Такая норма реализовывалась в этом, и в предыдущие периоды, поэтому деньги на выполнение указа президента по бюджетникам есть, в бюджете предусмотрено», — сказал он.