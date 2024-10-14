Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

Милонов заявил, что семьи с пятью и более детьми спасают демографию страны, поэтому именно они должны чувствовать себя наиболее защищенными. «Нужно принимать отдельные меры по поддержке больших семей, которые должны стать доступны для многодетных семей без учета уровня дохода семьи», — заключил он.