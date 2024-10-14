Лут заявила, что РФ ежегодно должна экспортировать 122 млн тонн продовольствия

«Что мы ожидаем к 2030 году. В соответствии с указом президента мы должны иметь $55,2 млрд экспорт (продовольствия — прим. ТАСС) к 2030 году. Мы это разбили на объемы. Аналитически у нас получается, что мы должны поставлять ежегодно на рынок 122 млн тонн продукции», — сказала Лут.
Она отметила, что рост экспорта продовольствия в натуральном выражении к 2030 году составит всего 18%. «Таким образом, делаем вывод, что мы должны экспортировать более дорогостоящую продукцию», — подчеркнула она.
Ранее президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил задачу к 2030 увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.