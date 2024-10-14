Лут заявила, что РФ ежегодно должна экспортировать 122 млн тонн продовольствия

Ранее президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил задачу к 2030 увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.