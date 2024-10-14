Каким будет курс рубля 15 октября 2024: прогноз эксперта

Отчасти сказалась слабость рубля, но в большей степени настроение инвесторам подняли новости. Глава Минфина Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Тяжеловесные акции Сбера продемонстрировали уверенный рост.
Мировые биржевые индексы также начали неделю в основном позитивно. При этом в Китае вышла слабая статистика по торговому балансу за сентябрь: экспорт оказался хуже прогнозов, что может говорить о слабом восстановлении торговли. Между тем ОПЕК в своем отчете снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 г.
Завтра картину дополнит ежемесячный отчет МЭА. Из статистики вторника отметим октябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. В рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей в США свои результаты завтра представят Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, J&J и др. Важных корпоративных новостей не ожидается.
Вероятнее всего, до заседания ЦБ, которое запланировано на следующую пятницу и на котором будет озвучено решение по ключевой ставке, активность покупателей будет пониженной, а индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться под отметкой 2800 пунктов. Прогноз на 15 октября — 2700−2800 п.
В начале недели российская валюта несла небольшие потери, биржевой юань двигался у 13,5 ₽, официальный курс ЦБ на завтра по доллару практически не изменился. Снижение порога обязательной продажи валютной выручки сокращает предложение валюты на рынке. При этом текущее изменение норматива для экспортеров не окажет решающего действия на курс. Приоритетными для рубля остаются следующие факторы — изменения экспорта в количественном и стоимостном выражении, цены на сырьевые товары, спрос на валюту со стороны импортеров, денежно-кредитная политика ЦБ. Поддержку до конца октября рублю могут оказать увеличенные продажи валюты в рамках бюджетного правила, налоговый период и ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ. Таким образом, перспективы отхода юаня к 13 ₽ и доллара ниже 95 до конца месяца сохраняются. Краткосрочно же курсы валюты могут консолидироваться вблизи текущих значений.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».