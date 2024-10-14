Каким будет курс рубля 15 октября 2024: прогноз эксперта

В начале недели российская валюта несла небольшие потери, биржевой юань двигался у 13,5 ₽, официальный курс ЦБ на завтра по доллару практически не изменился. Снижение порога обязательной продажи валютной выручки сокращает предложение валюты на рынке. При этом текущее изменение норматива для экспортеров не окажет решающего действия на курс. Приоритетными для рубля остаются следующие факторы — изменения экспорта в количественном и стоимостном выражении, цены на сырьевые товары, спрос на валюту со стороны импортеров, денежно-кредитная политика ЦБ. Поддержку до конца октября рублю могут оказать увеличенные продажи валюты в рамках бюджетного правила, налоговый период и ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ. Таким образом, перспективы отхода юаня к 13 ₽ и доллара ниже 95 до конца месяца сохраняются. Краткосрочно же курсы валюты могут консолидироваться вблизи текущих значений.