Иран намерен присоединиться к Новому банку развития БРИКС

НБР был учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильском Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк имеет собственный капитал в размере $100 млрд. Его ценные бумаги имеют международный кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+» от S&P Global Ratings, что позволяет НБР эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.