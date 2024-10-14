Иностранцы начали распродавать российские акции

К концу второго квартала объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6 процента, до 1,77 триллиона рублей, хотя общее количество счетов увеличилось на 2 процента, до почти 30,5 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет «Коммерсантъ».