Эксперты рассказали, в каких сферах больше выросли зарплаты

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Наибольший прирост зарплат, более чем на 21%, с начала года зафиксирован в сферах обрабатывающего производства, водоснабжения, добычи полезных ископаемых и строительства. При этом в узкоспециализированных отраслях больше всего получают работники финансовых услуг и страхования, говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАналитика», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«По данным экспертов “СберАналитики”, быстрее всего в течение года росли зарплаты сотрудников, занятых на обрабатывающих производствах — на 27%, где с 2022 года рост составил 48,5%. Также более чем на четверть увеличился заработок сотрудников, занятых в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, на 21,6% — в добыче полезных ископаемых и на 21% в строительстве», — следует из данных исследования, которое было проведено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» за первое полугодие 2024 года.
Самые большие зарплаты отмечаются среди добывающих компаний — 133,8 тыс. рублей до вычета налогов (прирост по сравнению с 2023 годом 21,6%). На втором месте IT сфера — 123,6 тыс. рублей (прирост 11,4%.), на третьем — финансисты, которые получают 115 тыс. рублей (прирост 4,5%). «Если говорить про узкоспециализированные отрасли, то здесь больше всего получают в финансовых услугах и страховании — 208,3 тыс. рублей. Более 150 тыс. рублей предлагают в отраслях рыбоводства, разработки программного обеспечения, воздушного и космического транспорта, добычи нефти и газа», — сказано исследовании.
Поиск сотрудников
По данным сервиса Работа.ру, в 2024 году чаще всего компании искали сотрудников в сфере торговли (41,7%), производства и агропрома (9,4%). На третьем месте по актуальности стали вакансии для соискателей без опыта (9%), на четвертом — транспортная отрасль (8,8%), а закрывает топ-5 отрасль строительства (7,7%).
«На рынке труда уже несколько лет наблюдается дефицит кадров, который вызван последствиями демографической ямы 1990-х годов, трендом на стабильность среди соискателей, популярностью неполной занятости, а также оттоком мигрантов, которых активно привлекали на массовые и линейные позиции. При этом дефицит кадров — следствие не только проблемы пополнения рабочей силы новыми поколениями, но и отсутствия сбалансированности в подготовке специалистов различных направлений, в результате чего в отдельных сферах экономики наблюдается избыток кадров параллельно с серьезным дефицитом в других», — отметил заместитель генерального директора сервича «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и СберПодбор Александр Ветерков, слова которого приводятся в исследовании.