Эксперты рассказали, в каких сферах больше выросли зарплаты

«На рынке труда уже несколько лет наблюдается дефицит кадров, который вызван последствиями демографической ямы 1990-х годов, трендом на стабильность среди соискателей, популярностью неполной занятости, а также оттоком мигрантов, которых активно привлекали на массовые и линейные позиции. При этом дефицит кадров — следствие не только проблемы пополнения рабочей силы новыми поколениями, но и отсутствия сбалансированности в подготовке специалистов различных направлений, в результате чего в отдельных сферах экономики наблюдается избыток кадров параллельно с серьезным дефицитом в других», — отметил заместитель генерального директора сервича «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и СберПодбор Александр Ветерков, слова которого приводятся в исследовании.