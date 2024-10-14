Эксперты назвали семь видов мошенничества в путешествиях

«Какой ужас, вы испачкались»
В людных местах — на вокзалах, аэропортах, барах — нужно быть особенно внимательным. Встречается такая схема мошенничества, когда сначала один человек выливает на вас напиток или случайно пачкает одежду едой и убегает, не извинившись. Вы пытаетесь оттереть любимое пальто, злитесь и посылаете проклятья. Затем незнакомец или незнакомка говорит вам: «Какой ужас, вы испачкались» и протягивает салфетку. Этот человек, как правило, хорошо одет и не вызывает никаких подозрений. Вы с благодарностью принимаете салфетки, милый незнакомец помогает вам очистить одежду, а потом вы остаетесь без денег и документов. Не стоит всякий раз относиться с недоверием к людям и звать полицию, часто люди абсолютно искренне хотят помочь, но бдительность лучше не терять.
«Вы сломали мою машину»
Опасности поджидают и тех, кто отправился в путешествие на авто. Одна из распространенных схем — на дороге мошенники кидают какой-то предмет в автомобиль, который едет впереди, затем догоняют его и утверждают, что произошло столкновение. Вы слышали звук удара и поэтому сомневаетесь. Мошенники предлагают решить всё на месте, не вызывая полицию, показывают на повреждения своей машины, к которым вы, конечно, не имеете никакого отношения. Бывает, что злоумышленники специально провоцируют ДТП, затем требуют деньги, пугая неопытного водителя штрафами и лишением прав. Лучший способ в любой ситуации — дождаться полицейских и не поддаваться на провокации.
«Это самый короткий путь»
В такой ситуации бывали многие путешественники — садитесь в такси в незнакомом городе, и водитель везет вас длинной дорогой. Потом, конечно, за поездку вы платите двойную цену. Бывает, что водители такси неправильно дают сдачу, особенно когда расплачиваетесь вы долларами или евро, а водитель вам вручают местную валюту.
Тщательно готовьтесь к путешествию — уточните маршрут и цены на такси, обменяйте валюту, по возможности пользуйтесь приложениями для вызова автомобиля с фиксированными тарифами и безналичной оплатой или закажите трансфер.
«Я ваш гид»
В храме или музее к путешественникам подходит человек, который представляется официальным гидом и говорит, что без покупки его услуг зайти на территорию не получится. Выглядит он и правда очень официально: в рубашке, с документами и бейджиком. Правда, никакой он не гид. Выход из ситуации — не вступать в диалог, сразу направляться в кассы или покупать билеты заранее.
«Я ваш фотограф»
Будьте внимательны и у памятников и достопримечательностей, с которыми все фотографируются. Часто там можно встретить «официальных» фотографов, которые утверждают, что самим делать снимки в этом месте нельзя, и предлагает купить у него кадры.
«Да, это то, что вы забронировали»
Путешественники, которые бронируют отели на непроверенных сайтах, рискуют. Уютное бунгало превращается в халупу без окон и дверей, а симпатичный трехзвездочный отель — в старый сарай. Бывает, что и вовсе никакого ночлега не обнаруживается. Так что выбирайте отели только на проверенных сайтах-агрегаторах.
«Буду вашим попутчиком»
Новый вид мошенничества набирает популярность в Сети: злоумышленники создают фейковые паблики и группы в соцсетях для поиска билетов, размещения или попутчиков. Стоит быть внимательными и помнить о безопасности. Важно не переводить никому деньги, собирать всю информацию о попутчике перед поездкой и отказываться от путешествия при малейших сомнениях.
Ранее, 6 октября, эксперты Tutu рассказали «Известиям», чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту. По их словам, если вы решили выйти в город, стоит уточнить всё заранее: как добраться до места и сколько стоит такси, как часто ходят автобусы и поезда. Они уточнили, что также можно посетить небольшой музей или галерею в аэропорту, побывать на смотровой площадке и понаблюдать за самолетами, забронировать капсулу или номер в отеле, а также отдохнуть в бизнес-зале.