Эксперты назвали семь видов мошенничества в путешествиях

В людных местах — на вокзалах, аэропортах, барах — нужно быть особенно внимательным. Встречается такая схема мошенничества, когда сначала один человек выливает на вас напиток или случайно пачкает одежду едой и убегает, не извинившись. Вы пытаетесь оттереть любимое пальто, злитесь и посылаете проклятья. Затем незнакомец или незнакомка говорит вам: «Какой ужас, вы испачкались» и протягивает салфетку. Этот человек, как правило, хорошо одет и не вызывает никаких подозрений. Вы с благодарностью принимаете салфетки, милый незнакомец помогает вам очистить одежду, а потом вы остаетесь без денег и документов. Не стоит всякий раз относиться с недоверием к людям и звать полицию, часто люди абсолютно искренне хотят помочь, но бдительность лучше не терять.