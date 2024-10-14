Эксперт считает, что экономика ФРГ останется в рецессии до конца 2024 года

«Нет никаких явных признаков изменения [тренда на сокращение экономики ФРГ]. Лучшим сценарием на данный момент остается достижение ею дна», — приводит оно слова эксперта. Другие опрошенные Bloomberg экономисты сходятся во мнении о том, что германская экономика переживает «умеренную рецессию». По их оценкам, ВВП страны по итогам третьего квартала года сократится на 0,1%, продолжив тенденцию второго квартала. Агентство отмечает, что причинами пессимистичных прогнозов стали нехватка рабочей силы, отсутствие поставок российских энергоносителей, сокращение расходов крупнейшими компаниями в промышленности ФРГ, а также падение спроса на экспорт из ЕС в Китае.