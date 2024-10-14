Дешевизна рабочей силы не позволяет РФ вкладываться в модернизацию

Как следует из презентации доклада, ситуация на рынке труда остается напряженной, безработица по-прежнему быстро снижается, обновляя исторические минимумы. Спрос на труд (с очисткой от влияния сезонных факторов) стабилизировался, но нет уверенности, что это не кратковременный «сбой тенденции». Напомним, что, по данным Росстата, безработица в России ушла уже ниже уровня в 2,4%, а рост зарплат за последние полтора года превысил 30% в номинальном выражении (см. «Ъ» от 3 октября). Спрос на труд, по данным предыдущих докладов ЦМАКП, постоянно рос в течение последних двух лет и сейчас превышает 76 млн рабочих мест. Среди факторов, повлиявших на сокращение предложения труда в РФ за последние два года, эксперты отмечали демографические тренды — за этот период численность россиян в наиболее экономически активных возрастах (20−39 лет) снизилась на несколько миллионов человек. Кроме того, определенное влияние оказало и сокращение миграции — если до пандемии в РФ в течение года для работы находилось 4,5 млн человек, то сейчас их численность снизилась до 3,5 млн.