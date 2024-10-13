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Зампред ЦБ сообщил, что компании в РФ жалуются на нехватку работников

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк России наблюдает рекордно низкую в РФ безработицу, в условиях которой многие компании не могут найти людей для удовлетворения возникшего спроса на продукцию. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Источник: РИА "Новости"

«Предприятия уже не первый месяц и не первый квартал жалуются, что они на самом деле не могут нанять людей, чтобы удовлетворить тот спрос, который они наблюдают», — сказал он в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

По словам Заботкина, Россия сейчас не находится в ситуации пандемии, когда есть спад и провал спроса, который надо срочно повысить. «У нас скорее ситуация, в которой мы имеем рекордно низкую за современную историю безработицу», — подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже отмечала рост напряженности на рынке труда, который является индикатором сильного перегрева экономики.