Зампред ЦБ сообщил, что компании в РФ жалуются на нехватку работников

«Предприятия уже не первый месяц и не первый квартал жалуются, что они на самом деле не могут нанять людей, чтобы удовлетворить тот спрос, который они наблюдают», — сказал он в интервью блогеру Игорю Рыбакову.
По словам Заботкина, Россия сейчас не находится в ситуации пандемии, когда есть спад и провал спроса, который надо срочно повысить. «У нас скорее ситуация, в которой мы имеем рекордно низкую за современную историю безработицу», — подчеркнул зампред ЦБ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже отмечала рост напряженности на рынке труда, который является индикатором сильного перегрева экономики.