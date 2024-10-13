Юрист рассказала, что делать при потере банковской карты

При потере банковской карты важно немедленно ее заблокировать. Сделать это можно через мобильное приложение банка или позвонив в службу поддержки.
Это действие предотвратит возможность несанкционированного использования карты. Чем быстрее карта будет заблокирована, тем меньше риск несанкционированных транзакций, отмечает юрист.
Официальное уведомление банка о потере карты поможет зафиксировать момент обращения. Если карта будет использована мошенниками после этого, банк не сможет списать такие операции с вашего счета.
Как указывает эксперт, это особенно важно в случаях, когда мошенники совершают транзакции, не требующие ввода PIN-кода, например, онлайн-покупки или операции с использованием технологий бесконтактной оплаты.
После блокировки карты Мария Яковлева рекомендует проверить последние транзакции через онлайн-банк. «Если вы заметите подозрительные списания, необходимо незамедлительно сообщить банку о них и написать заявление о несогласии с транзакциями. Банк начнет внутреннее расследование, и при подтверждении факта мошенничества может вернуть вам утраченные средства», — говорит она.
Также после блокировки потерянной карты следует подать запрос на ее перевыпуск. Обычно это можно сделать онлайн или в отделении банка. В зависимости от политики банка, новая карта будет либо с тем же номером счета, либо с новым, что повысит безопасность в случае утраты данных карты.
Кроме того, эксперт советует сменить PIN-код и пароли для доступа в интернет-банк, если есть вероятность, что они могли стать известны злоумышленникам. Это предотвратит доступ к вашему банковскому счету.
Если же карта была привязана к различным сервисам (например, интернет-магазинам или подпискам), важно либо удалить карту из этих сервисов, либо уведомить их о смене реквизитов. Это снизит риск использования ваших данных для мошеннических операций.
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