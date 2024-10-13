Юрист рассказала, что делать при потере банковской карты

Также после блокировки потерянной карты следует подать запрос на ее перевыпуск. Обычно это можно сделать онлайн или в отделении банка. В зависимости от политики банка, новая карта будет либо с тем же номером счета, либо с новым, что повысит безопасность в случае утраты данных карты.