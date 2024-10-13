Вкладные плюсы: пять крупных банков, которые подняли процент по вкладам на этой неделе

В рамках общей тенденции повышения ключевой ставки, российские кредитные организации продолжают увеличивать доходность по вкладам, особенно по краткосрочным продуктам. На данный момент максимально возможная доходность составляет в среднем от 20% до 24%.
С 10 октября Россельхозбанк (РСХБ) повысил ставки по вкладу «Свой вклад» до 22% годовых для сроков до одного года. Наибольшая ставка доступна новым клиентам при открытии счета на три или шесть месяцев. В условиях ежемесячной выплаты процентов и наличия опций, позволяющих пополнять и снимать средства, процентные ставки будут ниже. Минимальная сумма вложений — пять тысяч рублей.
С 4 октября ВТБ объявил о повышении ставок по рублевым и китайским юаням, а также по накопительным счетам. Максимальная ставка по «ВТБ-Вкладу» для новых клиентов составила 19,6% на три месяца и 21% на полгода. Для действующих клиентов доходность депозитов на три-шесть месяцев увеличилась до 20% годовых. Минимальная сумма депозита для открытия онлайн составляет 10 тысяч рублей, а в офисе — 50 тысяч рублей. Приветственная ставка для новых клиентов осталась на уровне 20% годовых при минимальной сумме в одну тысячу рублей для начисления процентов.
Совкомбанк с 9 октября увеличил максимальную ставку по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» до 24% годовых. По сообщению пресс-службы банка, ставка 24% доступна при выполнении следующих условий: наличие подписки «Халва. Десятка» и совершение минимум пяти покупок картой «Халва» на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно. Без выполнения условий базовая ставка составит 21% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.
Альфа-банк с 10 октября обновил ставки по вкладу «Альфа-Вклад. Максимальный», повысив их до 21% годовых на срок в один год. Согласно новому тарифу, при ежемесячной капитализации процентов ставка составит: 18% на три месяца, 19% на четыре, 20% на шесть и девять месяцев, и 21% на год. Максимальная ставка на три года остается на уровне 21%. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей.
Газпромбанк с 4 октября увеличил максимальную ставку по вкладу «Копить», включая надбавки, до 20,8% годовых. Согласно новым условиям, чтобы получить эту процентную ставку, вклад необходимо открыть на год в мобильном приложении или онлайн. Дополнительные надбавки доступны за получение зарплаты или пенсии на карты Газпромбанка и при условии отсутствия вкладов на сумму от 100 рублей в последние три месяца. Минимальная сумма вложений — 15 тысяч рублей.
Согласно ежедневному индексу FRG100 на 11 октября, средняя ставка по вкладам сроком на один год в крупнейших банках страны составляет 15,55% годовых, что является наивысшим показателем с апреля 2017 года.
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