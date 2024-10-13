Вкладные плюсы: пять крупных банков, которые подняли процент по вкладам на этой неделе

С 4 октября ВТБ объявил о повышении ставок по рублевым и китайским юаням, а также по накопительным счетам. Максимальная ставка по «ВТБ-Вкладу» для новых клиентов составила 19,6% на три месяца и 21% на полгода. Для действующих клиентов доходность депозитов на три-шесть месяцев увеличилась до 20% годовых. Минимальная сумма депозита для открытия онлайн составляет 10 тысяч рублей, а в офисе — 50 тысяч рублей. Приветственная ставка для новых клиентов осталась на уровне 20% годовых при минимальной сумме в одну тысячу рублей для начисления процентов.