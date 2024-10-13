Спиртовому заводу крупнейшего производителя водки приостановили лицензию

Компания позиционирует себя как «одно из старейших предприятий спиртовой промышленности России». Его строительство в 1913 году начал муж местной помещицы — немецкий барон Стюард, но завершить работы до революции он не успел. После 1917 года завод был национализирован. Впоследствии 27,6% «Спиртзавода Чугуновский» вошли в созданное в 2012 году совместное предприятие «Росспиртпрома» и финской Saimaa Beverages Oy. Еще 29,89% предприятия, согласно его списку аффилированных лиц за 2015 год, было у Алексея Чернышева, 20,11% — у Виталия Ряснова, а 10,33% — у Сергея Тузова.