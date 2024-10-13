Россияне почти перестали хранить деньги дома

Исследование компании показало резкий рост числа россиян, которые хранят деньги как дома, так и в банках — с 10% до 25%. При этом доля тех, кто копит средста исключительно в банках, за год выросла с 46 до 55%. Из этой категории 45% граждан хранят все сбережения на одном вкладе, 25% — на двух, 11% — на трех и 15% — на четырех и выше.