Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

Так, по итогам второго этапа из предъявленных физическими лицами — резидентами иностранных ценных бумаг (ИЦБ) нерезидентами были выкуплены активы на 2,54 млрд рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и в результате организатор торгов был вынужден отклонить их. В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 млрд рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд рублей.