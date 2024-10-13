Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Нерезиденты по итогам двух этапов обмена заблокированными активами выкупили ценные бумаги на 10,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступает организатором обмена активами.
Так, по итогам второго этапа из предъявленных физическими лицами — резидентами иностранных ценных бумаг (ИЦБ) нерезидентами были выкуплены активы на 2,54 млрд рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и в результате организатор торгов был вынужден отклонить их. В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 млрд рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд рублей.
Отмечается, что «Инвестпалата» рассматривает возможность проведения нового выкупа иностранных ценных бумаг. Однако это потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на Национальный расчетный депозитарий, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам — резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ, рассказали в компании. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев, добавили там.