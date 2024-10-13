Каким будет курс рубля на неделе с 14 по 20 октября 2024: прогноз эксперта

Вероятно, к более существенному ослаблению рубля привело относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров в условиях уменьшения экспортной выручки и нормы ее репатриации. Так, по данным Банка России, в сентябре чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами снизились до годового минимума и составили 8,3 млрд долл. Возможно, в начале октября активность экспортеров оставалась низкой.