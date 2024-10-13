Каким будет курс рубля на неделе с 14 по 20 октября 2024: прогноз эксперта

В результате в пятницу курс рубля находился примерно на 1% ниже, чем официальные котировки, установленные в конце предыдущей недели для доллара США и китайского юаня.
Курс доллара США в отдельные дни превышал 97 ₽, но в пятницу стабилизировался около 96 ₽ Курс китайского юаня также снизился до 13,5 ₽ после того, как временно преодолевал отметку 13,7 ₽
Вероятно, к более существенному ослаблению рубля привело относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров в условиях уменьшения экспортной выручки и нормы ее репатриации. Так, по данным Банка России, в сентябре чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами снизились до годового минимума и составили 8,3 млрд долл. Возможно, в начале октября активность экспортеров оставалась низкой.
При этом рубль, вероятно, несколько укрепится в ближайшие одну-две недели по мере приближения налогового периода, выплат дивидендов. Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 94−97 ₽ за доллар США и 13,2−13.7 ₽ за юань.