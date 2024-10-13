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Эксперт спрогнозировала цену нефти в случае атаки Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется: речь зашла о возможном ударе Израиля по объектам инфраструктуры Ирана. Как на эту ситуацию отреагирует рынок нефти, Финансам Mail рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По ее словам, если удар будет нанесен по второстепенным объектам, то мировой рынок нефти может остаться относительно стабильным. «В таком случае выпадающие объемы иранского экспорта не окажут существенного влияния на цены», — отметила эксперт.

Тем не менее, сам факт нападения способен вызвать временный шок и резкий скачок цен на нефть марки Brent. Даже если это произойдет, после оценки рисков цены вновь откатятся вниз, считает аналитик.

Основным покупателем иранской нефти остается Китай, который активно использует скидки, предлагаемые Ираном. При этом рынок не ожидает масштабных изменений, так как цена на нефть Brent пока находится ниже 200-дневной скользящей средней в $80,4 за баррель. Людмила Рокотянская подчеркивает, что для обсуждения сценариев, при которых цены достигнут $100 и более, необходим рост котировок выше отметки $80 за баррель.

Однако, если атаки затронут более значимые объекты, регион рискует столкнуться с неопределенными последствиями и возможной эскалацией, вплоть до вовлечения других стран Персидского залива.

«Рынок пока не закладывает в цену нефти такие сценарии», — добавила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».