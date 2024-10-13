Эксперт спрогнозировала цену нефти в случае атаки Израиля на Иран

Основным покупателем иранской нефти остается Китай, который активно использует скидки, предлагаемые Ираном. При этом рынок не ожидает масштабных изменений, так как цена на нефть Brent пока находится ниже 200-дневной скользящей средней в $80,4 за баррель. Людмила Рокотянская подчеркивает, что для обсуждения сценариев, при которых цены достигнут $100 и более, необходим рост котировок выше отметки $80 за баррель.