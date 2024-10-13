Эксперт развеял топ-3 мифа о накоплениях

Первый миф — «На фондовом рынке можно быстро разбогатеть»
Мир изменился. Интернет дал нам возможность получать информацию быстрее, новости расходятся за доли секунды и попадают в умы пользователей. Не всегда информация является качественной и проверенной, в том числе — с историями быстрого успеха.
Раньше никто не узнал бы о каком-то выдающемся инвесторе или трейдере, который заработал баснословные деньги на своей крутой сделке, пока про него не написали бы в газетах или не сняли бы фильм.
Сейчас «успешным успехом» пестрят социальные сети. Каждую неделю при скролле в телефоне вы можете узнать о новых «гуру», которые «всего за два часа в день» сколотили крупный капитал. Именно поэтому на рынок инвестиций приходят люди, надеясь на очень быстрый и легкий заработок. Однако этот инструмент, как и любой другой источник дохода, требует знаний и навыков.
Бездумные действия в торговом терминале можно легко сравнить с лудоманией, хотя инвестиции — это способ планомерного, техничного наращивания собственного капитала, в том числе с учетом реинвестирования в себя, свои знания и навыки. В пример можно поставить знаменитых американских предпринимателей, которые зарабатывали свои состояния поколениями и увеличивали капитал десятилетиями, а некоторые даже столетиями.
Этот миф опасен тем, что подавляющее большинство новичков приходят на рынок из-за красивой картинки, и без нужного опыта и знаний начинают скупать с рынка ценные бумаги, которые им посоветовал тот или иной «гуру». В конечном счете человек обнуляет депозит или доходит до такой степени деморализации, что закрывает торговый терминал навсегда и уносит остатки капитала на банковский вклад.
Кроме того, такие новички, как правило, приходят на рынок в заключительной фазе роста, когда у них уже нет шансов заработать в долгосрочной перспективе.
По словам эксперта, не попасться можно только с пониманием того, что рынок — это конкурентное место, где у вас хотят отобрать деньги.
«Когда вы запускаете торговый терминал, вы должны быть уверены в своих знаниях и опыте. Если вы не понимаете, что сейчас происходит, то не стоит сегодня входить в сделку. Нужно дожидаться понимания происходящего, научиться инвестировать, изучить все фазы рынка и с полной уверенностью инвестировать в акции тех компаний, которые вы понимаете», — посоветовал он.
Второй миф — «Инвестиции позволяют не работать»
«Это не так, — подчеркнул Максим Тарвердиев, — В последние годы сильно развилось и в нашей стране движение “файр” или “на пенсию в 35 лет”. У некоторых граждан появилось убеждение, что правильное инвестирование позволит им не работать, а просто отдыхать все оставшиеся годы. Однако, по моему мнению, это неправильный подход. Мы не будем касаться этических принципов, только затронем чисто поведенческие особенности человека».
Дело в том, что на проценты с депозита или дивиденды можно жить. Это факт. Однако для этого требуется действительно крупный капитал, так как дивидендная доходность далеко не всегда перескакивает отметку в 10% годовых, а на иностранных рынках и того меньше. Именно поэтому, чтобы не снимать деньги с брокерского счета, требуется большой объем активов, иначе 10% не будут полностью закрывать потребности.
Чтобы не попасться на этот миф, нужно заранее задаться целью не уйти на пенсию в 35 и еще 40 лет попивать коктейль на пляже, а набрать столько компетенций в разных отраслях и проинвестировать максимальное количество ресурсов, чтобы у вас была действительно достойная пенсия по возрасту и возможность дать старт для начала карьеры или развития бизнеса ваших детей.
Третий миф — «В инвестициях важен заработок»
Это заблуждение губит почти каждого начинающего инвестора. Все слышали про диверсификацию рисков, однако далеко не все этого придерживаются. Наверное, каждый замечал, что, когда на публике представляется какой-либо эксперт, большинство обращает внимание на доходность портфелей. Однако именно этот нюанс и губит большинство инвесторов/трейдеров.
Это заблуждение вводит инвестора в состояние отсутствия контроля над риском. Если риск на каждую сделку не фиксированный относительно депозита, то одна крупная убыточная сделка может погубить все старания и сжечь весь рост других активов в портфеле.
Есть золотое правило трех. Оно выглядит как «Доходность = Риск*Возврат». Возврат, в свою очередь, есть отношения Доходности к Риску. Если вы хотите увеличить Доходность, то вам нужно увеличивать Риск, если будете снижать риски, то уменьшится доходность. Следует подбирать такую торговую систему или систему инвестирования, которая увеличивает ваш Возврат на Риск. В таком случае вы сможете уменьшать риски без жертвования доходностью.
Принцип принятия решения о входе в любую сделку должен быть основан на анализе рисков, а не о потенциальной доходности. Именно на менеджмент риска должен ставиться акцент в инвестициях, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».