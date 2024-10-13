Эксперт развеял топ-3 мифа о накоплениях

Дело в том, что на проценты с депозита или дивиденды можно жить. Это факт. Однако для этого требуется действительно крупный капитал, так как дивидендная доходность далеко не всегда перескакивает отметку в 10% годовых, а на иностранных рынках и того меньше. Именно поэтому, чтобы не снимать деньги с брокерского счета, требуется большой объем активов, иначе 10% не будут полностью закрывать потребности.