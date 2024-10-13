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Эксперт раскрыл, нужно ли выплачивать кредит, если у банка забрали лицензию

Как расплачиваться по кредиту, если вы должны банку, а у него отозвали лицензию? Кому платить в этом случае и что будет, если платежи не дойдут? Все эти вопросы требуют ответа и действий, если вы не хотите иметь неприятные последствия, рассказал Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В соответствии с законодательством, Агентство страхования вкладов (АСВ) становится «наследником» не только по обязательствам банка, у которого отозвали лицензию, но и по его имуществу и обязательствам перед ним.

«А потому, АСВ, “приняв все дела”, начнет не только отслеживать, кто и как погасил обязательства, по которым он “наследник”, но и взыскивать те долги, которые не были оплачены в срок и в полном объеме», — объяснил финансист.

Таким образом, узнав об отзыве лицензии у банка-кредитора, необходимо проверить информацию, куда и как перечислять денежные средства для погашения своих обязательств. А затем осуществлять платежи в соответствии с графиком, который был получен при подписании кредитного договора.

Эксперт посоветовал хранить все подтверждения того, куда, когда и в какой сумме ушел платеж, а также каждый месяц проверять кредитную историю «на предмет отражения в ней того, что платежи сделаны».

Что делать если в кредитной истории такой информации нет? По словам Мехтиева, в этом случае надо обращаться в АСВ через специальную форму на их сайте.

Если ответа нет, следует открыть депозит у нотариуса и вносить туда платежи в той самой сумме и в те самые сроки, которые были указаны в графике платежей. Таким образом, можно избежать неприятных последствий и обвинений в мошенничестве.

«Берегите себя и свои финансы, ведь даже если ушел тот, кому вы должны, ваш долг — это чей-то актив, и за ним обязательно придут!», — объяснил Эльман Мехтиев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».