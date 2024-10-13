Эксперт раскрыл, нужно ли выплачивать кредит, если у банка забрали лицензию

Как расплачиваться по кредиту, если вы должны банку, а у него отозвали лицензию? Кому платить в этом случае и что будет, если платежи не дойдут? Все эти вопросы требуют ответа и действий, если вы не хотите иметь неприятные последствия, рассказал Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».