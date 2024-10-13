Эксперт ожидает прироста кадров в обрабатывающей промышленности в РФ

В исследовании отмечается, что в разрезе видов экономической деятельности высокую заинтересованность в новых кадрах будут проявлять автотранспортные, металлургические, химические предприятия и предприятия по производству электрического оборудования. Также прогнозируется увеличение работников в производстве компьютеров, оптических и электронных изделий, лекарственных средств и материалов, на полиграфических предприятиях, в производстве бумаги и бумажных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции.