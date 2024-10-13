Эксперт ожидает прироста кадров в обрабатывающей промышленности в РФ

«Среди укрупненных отраслей увеличение персонала в декабре ожидается в обрабатывающей промышленности и в секторе добычи полезных ископаемых. В индустрии обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха установлена противоположная тенденция: для предприятий этого сектора прогнозируется сокращение штата», — рассказала агентству автор исследования.
В исследовании отмечается, что в разрезе видов экономической деятельности высокую заинтересованность в новых кадрах будут проявлять автотранспортные, металлургические, химические предприятия и предприятия по производству электрического оборудования. Также прогнозируется увеличение работников в производстве компьютеров, оптических и электронных изделий, лекарственных средств и материалов, на полиграфических предприятиях, в производстве бумаги и бумажных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции.
Минимальная активность по найму новых сотрудников ожидается для таких отраслей обрабатывающей промышленности, как производство резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, одежды. «Самое чувствительное сокращение штата может состояться в отраслях по производству мебели, напитков и текстильных изделий», — уточняется в исследовании.
Не прогнозируется сокращение численности занятых в добывающем секторе. Так, активнее всего новых сотрудников будут привлекать компании по добыче металлической руды, угля, сырой нефти и природного газа. В то же время минимальный рост занятости ожидается на предприятиях по добыче прочих полезных ископаемых и предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых.