Эксперт отметил нехватку опытных IT-кадров в РФ

По словам собеседника агентства, несмотря на это, в 2023 году T1, который является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий, удалось увеличить штат сотрудников с 16 тыс. до 23 тыс. Упор был сделан как раз на начинающих специалистов, для них были разработаны обучающие программы.