Эксперт отметил нехватку опытных IT-кадров в РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские IT-компании испытывают дефицит кадров, особенно в области разработки программного обеспечения (ПО) для предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Бизнесу и вузам нужно создавать обучающие проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта, заявил ТАСС гендиректор многопрофильного холдинга Т1 Алексей Фетисов.
По его оценке, для устойчивого развития IT-отрасли в России еще в 2023 году было необходимо дополнительно 500−700 тыс. специалистов. При этом, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных мест до 25% в год, выпускники вузов закрывают лишь 5−10% от потребности рынка.
«Текущие тренды — ускоренный переход на отечественные решения и рост числа проектов по импортозамещению — неизбежно увеличивают спрос на опытных специалистов. Особенно остро проблема стоит в области разработки ПО для предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре», — сказал Фетисов.
«Мы тоже сталкиваемся с нехваткой специалистов, а находить высококвалифицированных сотрудников с реальным опытом становится все сложнее», — признался он.
По словам собеседника агентства, несмотря на это, в 2023 году T1, который является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий, удалось увеличить штат сотрудников с 16 тыс. до 23 тыс. Упор был сделан как раз на начинающих специалистов, для них были разработаны обучающие программы.
«Для решения проблемы дефицита кадров бизнесу, учебным учреждениям и государству необходимо создавать совместные образовательные проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта. Подобные инициативы помогут начинающим специалистам получить практический опыт», — заключил Фетисов.