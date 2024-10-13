ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, — отметил он в интервью блогеру Игорю Рыбакову, — Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года».