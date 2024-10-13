ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, — отметил он в интервью блогеру Игорю Рыбакову, — Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года».
Заботкин напомнил, что миф о зависимости Центробанка от МВФ исходит из 1990-х годов, когда, столкнувшись с экономическим кризисом и дефицитом в бюджете, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.
При этом даже тогда «не то, чтобы Центральный Банк подчинялся МВФ, но и правительство, и Центральный Банк согласовывали с МВФ параметры макроэкономической политики, выполнение которых было необходимым условием для получения займов от фонда», отметил зампред Банка России, подчеркнув, что по данным займам ЦБ уже расплатился.