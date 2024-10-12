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Юрист научил, как получить компенсацию, если заболели из-за неработающих батарей

Если температурные нормативы в квартирах не соблюдаются, потребитель вправе требовать от коммунальной организации оплатить расходы на лечение и выплатить деньги за моральный вред. Об этом рассказал Евгений Корнеев, ведущий юрист ЕЮС.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Правила оказания коммунальных услуг были установлены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Так, в жилом помещении температура должна составлять +18 градусов и + 20 для угловых комнат. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки −31 и ниже — температура внутри помещений должна повышаться на 2 градуса (+ 20 и + 22 соответственно).

В ночное время — с 00:00 до 05:00 — исполнитель коммунальной услуги (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК или ресурсоснабжающая организация) может понижать температуру на 3 градуса.

«Если температура в квартире не соответствует нормативам, то можно требовать от исполнителя составления соответствующего акта. В дальнейшем это позволит предъявить требование о перерасчёте и возмещении вреда причинённого здоровью», — объясняет юрист.

Именно исполнитель несет ответственность за вред, причиненный здоровью.

Поскольку на данные правоотношения распространяется закон «О защите прав потребителей», исковое заявление может быть подано по месту жительства, пребывания либо месту исполнения договора.

Если размер требований не превышает 100 тысяч рублей, иск подаётся в мировой суд, если более 100 — в районный, заключил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».