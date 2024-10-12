Юрист научил, как получить компенсацию, если заболели из-за неработающих батарей

Правила оказания коммунальных услуг были установлены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Так, в жилом помещении температура должна составлять +18 градусов и + 20 для угловых комнат. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки −31 и ниже — температура внутри помещений должна повышаться на 2 градуса (+ 20 и + 22 соответственно).