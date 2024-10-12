В РФ только 2% опрошенных готовы взять ипотеку на рыночных условиях

Согласно результатам опроса, 78% респондентов не планируют использовать для покупки жилья ипотеку, а намерены накапливать средства, при этом 70% предпочитают копить на банковских вкладах и счетах, у 14% уже есть ипотека. Кроме того, в исследовании отмечается, что 23% опрошенных предпочитают копить наличные деньги, еще 7% участников опроса инвестируют в акции.
По данным опроса, 73% опрошенных россиян используют для хранения накопленных средств сберегательные счета и вклады. В то же время 16% респондентов хранят сбережения в наличных деньгах, 7% используют золото или другие драгоценные металлы, и только 4% россиян пользуются инвестиционными фондами.
74% респондентов не рассматривают альтернативные методы инвестирования, 8% опрошенных отметили, что пользуются накопительными страховыми полисами и индивидуальным инвестиционными счетами, а 4% используют паи инвестиционных фондов и альтернативные активы — например, предметы искусства.
Опрос показал, что 64% опрошенных отметили, что планируют получать 15% дохода от имеющихся инвестиций, еще 12% рассчитывают на 10−15%. При этом 10% участников опроса сообщили, что планируют выручить от 5% до 10%, и еще 14% респондентов рассчитывают на менее доход 5%.
Опрос проведен методом онлайн-панели среди 1 200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.