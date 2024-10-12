В РФ только 2% опрошенных готовы взять ипотеку на рыночных условиях

Согласно результатам опроса, 78% респондентов не планируют использовать для покупки жилья ипотеку, а намерены накапливать средства, при этом 70% предпочитают копить на банковских вкладах и счетах, у 14% уже есть ипотека. Кроме того, в исследовании отмечается, что 23% опрошенных предпочитают копить наличные деньги, еще 7% участников опроса инвестируют в акции.