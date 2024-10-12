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Стало известно, на кого будут рассчитаны новые программы льготной ипотеки

Власти планируют запустить в России новые программы льготной ипотеки. В Госдуме сейчас обсуждают их условия, участников, сроки и объем финансирования. Кто попадет под действие новых ипотечных программ, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

На кого будут рассчитаны программы

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал журналистам, что новые программы будут рассчитаны, в первую очередь, на специалистов, которые трудятся в критически важных отраслях. По его словам, в приоритете у властей конструкторы, инновационщики, инженеры, технологи, работники космической и оборонной промышленности, обеспечивающие технологическое развитие и суверенитет страны.

Парламентарий сообщил, что сейчас рассматривается несколько вариантов функционирования новых программ. Один из них представляет собой увязывание со списками Минпромторга РФ, где указаны наиболее приоритетные и критически важные отрасли отечественной промышленности и науки.

Другой вариант предполагает предоставление такими специалистами в пакете документов на одобрение ипотеки научных работ, грантовых свидетельств, публикаций в профильных изданиях. По задумке властей, данные работы будут свидетельствовать о том, что человек действительно занимается важными фундаментальными либо прикладными разработками в одной из критически важных в настоящее время отраслей.

Сроки запуска и масштабы программ

По словам Аксакова, речь о скором запуске новых программ сейчас не идет. В Госдуме планируют до конца осени провести детальное обсуждение всех возможных вариантов и сформировать общее понимание того, в каком направлении действовать дальше. Наиболее близким сроком, когда программы могут заработать, является первая половина следующего года, но он может сдвинуться и на более позднее время, сообщил парламентарий.

Он также рассказал, что ожидать от новых программ размаха и массовости, аналогичных всеобщей льготной ипотеке с господдержкой, не стоит, так как бюджет на 2025 год и на перспективный период 2026—2027 годов уже сверстан. Говоря, об объеме выделенных на программы бюджетных средств, депутат отметил, что, «скорее всего, речь пойдет о миллиардах рублей».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».