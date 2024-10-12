Стало известно, на кого будут рассчитаны новые программы льготной ипотеки

По словам Аксакова, речь о скором запуске новых программ сейчас не идет. В Госдуме планируют до конца осени провести детальное обсуждение всех возможных вариантов и сформировать общее понимание того, в каком направлении действовать дальше. Наиболее близким сроком, когда программы могут заработать, является первая половина следующего года, но он может сдвинуться и на более позднее время, сообщил парламентарий.