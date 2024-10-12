Россиянам рассказали, будет ли девальвация рубля этой осенью

В частности, прогнозы на октябрь предполагают, что курс юаня может достичь отметки 13 рублей. Похожие коррекции, в размере около 5%, могут ожидаться и для долларa, и для евро. «Это значительные изменения, однако на самом деле они составят лишь треть от роста, наблюдавшегося с начала сентября до 10 октября», — поясняет Зельцер.