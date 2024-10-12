Россиянам рассказали, будет ли девальвация рубля этой осенью

С началом осени на валютном рынке России наблюдается заметное изменение: рубль стремительно ослабляется, а инвалюты, наоборот, демонстрируют значительный рост. В течение последних шести недель курсы иностранных валют достигли максимальных значений с октября прошлого года. Совокупное снижение рубля составило почти 15%, что, по мнению Михаила Зельцера, можно рассматривать как сезонную девальвацию.
Аналитик поясняет: «Понятие девальвации, подразумевающее снижение курса национальной валюты относительно твердых иностранных валют, здесь уместно. Особенно это заметно при сравнении с минимальными значениями текущего года». Однако, если рассматривать годовые показатели, рубль остается на одном уровне, что наводит на мысль об отсутствии критического ослабления.
Эксперт считает, что сейчас наблюдается техническая перегретость на валютном рынке и назревает коррекция. «Ожидаем достижения пиковых значений девальвации в ближайшие дни», — отмечает Зельцер, добавляя, что курс инвалют, вероятно, начнет корректироваться вниз.
В частности, прогнозы на октябрь предполагают, что курс юаня может достичь отметки 13 рублей. Похожие коррекции, в размере около 5%, могут ожидаться и для долларa, и для евро. «Это значительные изменения, однако на самом деле они составят лишь треть от роста, наблюдавшегося с начала сентября до 10 октября», — поясняет Зельцер.
Ожидается, что к концу года рубль может укрепиться после коррекции, и закрыть 2024 год на два-три процента ниже текущих значений. «Возможные значения курсa доллара — около 94 рублей, евро — около 103 рублей, а юань может составить примерно 13,3 рубля», — прогнозирует эксперт.
На стороне рубля также могут выступить действия Центрального банка России. Зельцер подчеркивает: «ЦБ сохраняет высокую ключевую ставку, а в октябре увеличивает масштаб продажи валюты на рынке более чем в 25 раз».
С сентября ежедневные продажи увеличены с 200 миллионов до 5,3 миллиардов рублей, что продлится весь октябрь и первую половину ноября. Это может оказать поддержку рублю на фоне нынешней волатильности.
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