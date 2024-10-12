Правительство смягчило условия обязательной продажи валютной выручки экспортерами

При сохранении нормы репатриации выручки в 40% (такую долю иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, экспортеры в течение 60 дней должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках) постановлением корректируется норма об ее продаже. Общее требование о продаже 90% репатриированной выручки сохраняется, но при этом меняется норма, согласно которой не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. Теперь эта планка снижена до 25%.