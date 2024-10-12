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Правительство смягчило условия обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Правительство смягчило одно из требований по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, следует из имеющегося у «Ъ» постановления кабинета.

Источник: РИА "Новости"

При сохранении нормы репатриации выручки в 40% (такую долю иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, экспортеры в течение 60 дней должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках) постановлением корректируется норма об ее продаже. Общее требование о продаже 90% репатриированной выручки сохраняется, но при этом меняется норма, согласно которой не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. Теперь эта планка снижена до 25%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и о продаже валютной выручки было введено указом Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в том числе в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года.