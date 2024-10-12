Построить частный дом в России стало еще дороже

Многие россияне хотели бы переехать из квартиры в частный дом. В этом признались около 70% опрошенных. При этом каждый десятый из них заявил, что планирует осуществить эту мечту до конца 2024 года. В настоящий момент каждый седьмой россиянин проживает в квартире площадью не более 30 квадратных метров.