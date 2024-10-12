Нобелевские лауреаты в области экономики: кого и за что награждали в разные годы

Нобелевская премия по экономике, официально известная как Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, была учреждена в 1968 году в честь 300-летия банка. Хотя эта премия не была указана в завещании Альфреда Нобеля, она приобрела значительное влияние и престиж, сравнимый с другими Нобелевскими наградами.
Нобелевской премии по экономике за 2023 год удостоена американский профессор Клаудия Голдин из Гарвардского университета. Как сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Голдин представила всеобъемлющий анализ исторических изменений в оплате труда и занятости мужчин и женщин, раскрыв ключевые причины сохраняющихся гендерных различий на мировом рынке труда.
По исследованиям Голдин, U-образная кривая отражает изменение доли замужних женщин на рынке труда на протяжении последних 2−2,5 веков. С переходом от аграрного к индустриальному обществу эта доля сокращалась, но с начала XX века, в условиях роста сферы услуг, вновь начала увеличиваться. Рост числа образованных женщин, доступ к эффективным контрацептивам и изменения социальных норм Голдин считает решающими факторами этих преобразований.
Тем не менее, женщины по-прежнему получают меньшую оплату за ту же работу, что и мужчины, и разрыв в доходах сокращается очень медленно. Голдин объясняет это тем, что молодые женщины, принимая решения о карьере и образовании, часто ограничены семейными обязанностями. Ожидания формируются на основе опыта прошлых поколений, таких как их матери, которые возвращались на работу только после взросления детей, из-за чего изменения происходят медленно.
На сайте Нобелевского комитета работу Клаудии Голдин комментируют так: «Сейчас разрыв в доходах между женщинами и мужчинами в странах с высоким уровнем дохода составляет 10−20%, хотя во многих из этих стран действует законодательство о равной оплате труда, а женщины часто более образованы, чем мужчины. Почему это? Голдин пытается ответить именно на этот вопрос, и среди прочего ей удается найти одно ключевое объяснение: родительство».
В последние годы лауреатами премии становились ученые, чьи исследования затрагивали широкий спектр экономических тем:
2022 год: Лауреатами стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за их исследования банков и экономических кризисов, описывающие структурные особенности банковских паник и роль банков в стабилизации экономики.
2021 год: Премию присудили Дэвиду Карду за его эмпирический вклад в экономику труда, а также Джошуа Ангристу и Гуидо Имбенсу за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей.
2020 год: Награду было решено вручить Полу Милгром и Роберту Вильсону за усовершенствование теории аукционов и создание новых форматов аукционов на благо продавцов, покупателей и налогоплательщиков по всему миру.
2019 год: Премия досталась Эстебану Банерджи, Эстер Дуфло и Майклу Кремеру за их экспериментальный подход к снижению уровня бедности, который изменил способ помощи бедным людям по всему миру.
2018 год: Уильям Нордхаус и Пол Ромер получили награду за интеграцию климатических изменений и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.
2017 год: Ричард Талер был награжден за вклад в поведенческую экономику. Его исследования помогли объединить экономические и психологические анализы процесса принятия решений, создав более реалистичные экономические модели.
2016 год: Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём получили премию за их работы в области теории контрактов. Их исследования объясняют, как контракты помогают вести сделки, обеспечивать порядок и мотивацию в организациях.
2015 год: Ангус Дитон был удостоен премии за анализ потребления, бедности и благосостояния. Он изучил, как домохозяйства распределяют потребление, и его исследования оказали влияние на смеры борьбы с бедностью и анализ глобального благосостояния.
2014 год: Жан Тироль получил Нобелевскую премию за анализ рыночной власти и регулирования. Его работы помогли понять, как крупные компании взаимодействуют с рынками и что необходимо делать, чтобы контролировать их власть.
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