Нобелевские лауреаты в области экономики: кого и за что награждали в разные годы

Тем не менее, женщины по-прежнему получают меньшую оплату за ту же работу, что и мужчины, и разрыв в доходах сокращается очень медленно. Голдин объясняет это тем, что молодые женщины, принимая решения о карьере и образовании, часто ограничены семейными обязанностями. Ожидания формируются на основе опыта прошлых поколений, таких как их матери, которые возвращались на работу только после взросления детей, из-за чего изменения происходят медленно.