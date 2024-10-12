Названы две категории товаров, которые сильно подорожают в ближайшие два месяца

— Сегодня наблюдаются огромные проблемы с какао-бобами в Африке, их биржевая цена поднялась в 2−3 раза. По этой причине в ближайшие два месяца прогнозируется повышение цены на шоколад премиум-класса на 30 процентов. При производстве бюджетного шоколада вместо какао будут использоваться другие ингредиенты, которые снизят качество продукта, но сохранят прежнюю стоимость.