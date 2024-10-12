Назван размер доли США в мировой торговле при Байдене

После прихода к власти Джо Байдена вклад страны в глобальную торговлю продолжил снижаться: за первый год доля упала сразу на 0,34 процентного пункта несмотря на то, что Соединенные Штаты смогли нарастить объем торговли до 4,7 триллиона долларов с 3,8 триллиона годом ранее.