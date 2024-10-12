Fitch и Moody’s понизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии

Решение по Франции было принято на следующий день после того, как правительство представило бюджет на 2025 год. «Риски фискальной политики возросли с момента последнего обзора», — говорится в материалах Fitch (цитата по Bloomberg). Рейтинговое агентство ожидает увеличения бюджетного дефицита, а также роста госдолга до 118,5% ВВП к 2028 году.
Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Бельгии из-за риска, что «следующее правительство не сможет осуществить меры, которые стабилизируют долговое бремя государства». Рейтинговое агентство указывает на «опасения относительно траектории дефицита» бюджета и на «политическую неопределенность после всеобщих выборов».