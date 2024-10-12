Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fitch и Moody’s понизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне AA-, но пересмотрело прогноз на «негативный». Moody’s подтвердило рейтинг Бельгии на уровне Aa3, также изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

Источник: Reuters

Решение по Франции было принято на следующий день после того, как правительство представило бюджет на 2025 год. «Риски фискальной политики возросли с момента последнего обзора», — говорится в материалах Fitch (цитата по Bloomberg). Рейтинговое агентство ожидает увеличения бюджетного дефицита, а также роста госдолга до 118,5% ВВП к 2028 году.

Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Бельгии из-за риска, что «следующее правительство не сможет осуществить меры, которые стабилизируют долговое бремя государства». Рейтинговое агентство указывает на «опасения относительно траектории дефицита» бюджета и на «политическую неопределенность после всеобщих выборов».