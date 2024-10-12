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Эксперт считает, что в будущем ТЦ превратятся в шоу-румы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Электронная коммерция в России в ближайшее время придет в небольшие города, а торговые центры превратятся исключительно в шоу-румы — такое мнение высказал в интервью ТАСС директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

Источник: РИА "Новости"

«В крупных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург электронная коммерция проникла в каждый дом, а что касается городов поменьше, то здесь еще есть возможности для роста», — сказал Гребенников.

По мнению собеседника агентства, в ближайшие годы она придет в небольшие города. «Именно там будут развиваться те сервисы, к которым мы привыкли в крупных городах», — считает он.

«Я думаю, что в ближайшие годы, хотим того или нет, мы пойдем по пути Китая и Америки, когда торговые центры не будут так востребованы, как востребованы сейчас. Скорее, торговый центр превратится исключительно в шоу-рум, а все остальное мы будем заказывать онлайн», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ВЭФ-2024, выступая на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов», заявил, что доля электронной коммерции через пару лет составит 35% от всей торговли в России.