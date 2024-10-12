Эксперт считает, что в будущем ТЦ превратятся в шоу-румы

«В крупных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург электронная коммерция проникла в каждый дом, а что касается городов поменьше, то здесь еще есть возможности для роста», — сказал Гребенников.
По мнению собеседника агентства, в ближайшие годы она придет в небольшие города. «Именно там будут развиваться те сервисы, к которым мы привыкли в крупных городах», — считает он.
«Я думаю, что в ближайшие годы, хотим того или нет, мы пойдем по пути Китая и Америки, когда торговые центры не будут так востребованы, как востребованы сейчас. Скорее, торговый центр превратится исключительно в шоу-рум, а все остальное мы будем заказывать онлайн», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ВЭФ-2024, выступая на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов», заявил, что доля электронной коммерции через пару лет составит 35% от всей торговли в России.