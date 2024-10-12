Эксперт считает, что в будущем ТЦ превратятся в шоу-румы

«Я думаю, что в ближайшие годы, хотим того или нет, мы пойдем по пути Китая и Америки, когда торговые центры не будут так востребованы, как востребованы сейчас. Скорее, торговый центр превратится исключительно в шоу-рум, а все остальное мы будем заказывать онлайн», — сказал собеседник агентства.