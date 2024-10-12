Эксперт рассказал, как добиться признания дома аварийным

Также аварийность дома могут признать вследствие опасности его разрушения из-за природных или техногенных факторов, которые нельзя устранить (оползни, паводки
Заявление о признании многоквартирного дома аварийным подается в соответствующий исполнительный орган (мэрию, администрацию) по территориальному принципу, то есть по месту нахождения дома. Заявление можно подать лично, по почте, через МФЦ, а также через портал госуслуг. При этом государственная пошлина не взимается.
Заявление может подать любой из собственников помещений, нет необходимости собирать подписи от всех без исключения. Но лучше, по словам эксперта, собрать как можно больше собственников, чтобы распределить сопутствующие расходы. Также заявления могут подавать жильцы-наниматели жилых помещений.
В исполнительных органах действуют межведомственные комиссии, которые рассматривают поданные заявления, иные документы, собирают информацию и в итоге принимают решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим вследствие этого реконструкции либо сносу.
Инициировать признание дома аварийным могут и сами органы власти.
Комиссия на основании заявления, либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля), либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, либо на основании сводного перечня объектов), проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям.
«Для признания дома аварийным решающее значение имеют результаты экспертизы», — утверждает эксперт.
Лучший вариант — когда экспертизу назначают органы власти, поскольку в таких случаях решение скорее всего будет положительным. «Если же собственники помещений самостоятельно инициируют признание дома аварийным, то они заказывают проведение экспертизы и несут связанные с этим расходы», — предупреждает Попов.
Для рассмотрения вопроса признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию следующие документы:
- заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;
- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя.
Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 календарных дней с даты регистрации.
В случае непредоставления заявителем указанных документов и невозможности их истребования у других органов и организаций на основании межведомственных запросов комиссия возвращает заявление без рассмотрения в течение 45 календарных дней с даты регистрации.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение.
Комиссия имеет право принимать решение, если в ее заседании принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.
По итогам работы комиссия может принять следующие решения:
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения.
В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются автоматически.
«Соответствующий исполнительный орган в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет по одному экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю и в орган жилищного надзора (контроля) по месту нахождения дома», — заключил Владимир Попов.
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