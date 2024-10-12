Эксперт рассказал, как добиться признания дома аварийным

Заявление о признании многоквартирного дома аварийным подается в соответствующий исполнительный орган (мэрию, администрацию) по территориальному принципу, то есть по месту нахождения дома. Заявление можно подать лично, по почте, через МФЦ, а также через портал госуслуг. При этом государственная пошлина не взимается.