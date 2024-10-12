Boeing ответил на забастовки массовыми сокращениями

Первая с 2008 года забастовка профсоюза «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM; этот профсоюз представляет рабочих, которые производят самолеты Boeing 737 MAX и др.) началась в сентябре. Более 32 тыс. сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде потребовали увеличения зарплат на 40% и восстановления бонусов за производительность. Компания предложила поднять оплату труда на 25%, но это предложение было отвергнуто. Boeing приостановил прием на работу и начал отправлять в отпуска работников, чтобы сократить расходы на фоне забастовки. На протяжении всей стачки сотрудники должны будут брать одну неделю отпуска каждые четыре недели.