Выдачи потребительских кредитов до конца года могут сократиться еще сильнее

Он отметил, что на фоне высокой ключевой ставки и регуляторных ограничений банки повышают требования к заемщикам и ухудшают условия кредитования — чаще требуют залог, вводят комиссии за снижение по умолчанию заградительных ставок. По мнению Беликова, кредитным рынкам требуется более длительное охлаждение для уменьшения ЦБ ключевой ставки, так как несколько месяцев спада не оказывают существенного влияния на общую ситуацию, учитывая текущей уровень закредитованности и удлинившуюся срочность долгов. «С очень высокой вероятностью до следующего года Банк России не будет снижать ключевую ставку, а может еще ее повысить в ноябре — декабре этого года. Принимая соответствующие решения, в первую очередь, он ориентируется на инфляцию. Да и кредитным рынкам, видимо, требуется более длительное охлаждение», — отметил он.