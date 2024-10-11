Выдачи потребительских кредитов до конца года могут сократиться еще сильнее

Ранее в Сбере сообщили, что выдачи потребкредитов по итогам сентября в РФ могут снизиться более чем на 30%. У Сбера выдачи в сентябре упали на 25% в сравнении с августовскими показателями.
«Сокращение довольно резкое, учитывая, что потребность граждан в заемных средствах не снизилась. Сокращение выдач обусловлено ростом ставок и увеличением уровня отказов. Выдачи потребительских кредитов до конца года могут замедлиться еще сильнее, хотя отчасти это может компенсироваться оформлением кредитных карт, средние лимиты по которым относительно стабильны — упасть им не дает инфляция», — сообщил Беликов.
Он отметил, что на фоне высокой ключевой ставки и регуляторных ограничений банки повышают требования к заемщикам и ухудшают условия кредитования — чаще требуют залог, вводят комиссии за снижение по умолчанию заградительных ставок. По мнению Беликова, кредитным рынкам требуется более длительное охлаждение для уменьшения ЦБ ключевой ставки, так как несколько месяцев спада не оказывают существенного влияния на общую ситуацию, учитывая текущей уровень закредитованности и удлинившуюся срочность долгов. «С очень высокой вероятностью до следующего года Банк России не будет снижать ключевую ставку, а может еще ее повысить в ноябре — декабре этого года. Принимая соответствующие решения, в первую очередь, он ориентируется на инфляцию. Да и кредитным рынкам, видимо, требуется более длительное охлаждение», — отметил он.
Охлаждение потребкредитования снизит перегрев спроса
Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что охлаждение потребкредитования в целом — нормальное явление, поскольку ситуация на рынке станет более спокойной с точки зрения перегрева спроса и давления на цены. «Но при этом я вижу, что потребительское кредитование еще достаточно высокое. Я допускаю, что серьезного снижения потребительского кредитования не произойдет, и это связано с тем, что доходы населения растут более быстрыми темпами, люди увереннее себя чувствуют и готовы покупать», — отметил он.
Аксаков также добавил, что сокращение выдач потребкредитов на рынке связано с высокой ключевой ставкой и мерами ЦБ и при этом подчеркнул, что Банк России прежде всего сдерживает кредитование той части населения, которая имеет высокую закредитованность. «Действия ЦБ прежде всего направлены на то, чтобы сдержать кредитование населения, у которого низкие доходы и высокая закредитованность — 50% дохода люди платят на погашение. Чтобы не формировался пузырь, который рано или поздно может лопнуть и создать большие проблемы на рынке и для людей, и для тех же кредитных организаций», — заключил он.