ВТБ подал два иска о взыскании убытков к структурам JPMorgan

Первый иск подан на сумму $74,45 млн, а второй — на $81,33 млн, предварительные заседания по искам назначены на 8 ноября и 27 ноября соответственно.
Также ВТБ заявил ходатайства о принятии обеспечительных мер в пределах суммы размера исковых требований. В двух исках банк требовал наложить арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа «С», открытых на имя J.P. Morgan Securities, JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Co, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited, J.P. Morgan International Finance Limited, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC.
Помимо этого, ВТБ просит наложить арест на денежные средства «Дж. П. Морган банк интернешнл», а также запретить ему уступать, отчуждать, обременять и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом, балансовая стоимость которого на момент принятия обеспечительных мер составляет более 5% балансовой стоимости всех активов и наложить арест на доли в уставном капитале «Дж. П. Морган банк интернешнл», принадлежащие J.P. Morgan Limited и J.P. Morgan International Finance Limited, и имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении шести товарных знаков.
В иске ВТБ обосновывает ходатайство тем, что имеется вероятность причинения истцу ущерба в случае непринятия обеспечительных мер и на необходимость обеспечить возможность исполнения судебного акта.
Из определения суда следует, что заявление ВТБ об обеспечении иска удовлетворено частично. Суд наложил арест на денежные в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа «С», открытые на имя JPMorgan Chase Bank N.A в пределах суммы исков ($74,45 млн и $81,33 млн). В то же время в удовлетворении остальной части заявления ВТБ об обеспечении иска суд отказал.