ВТБ подал два иска о взыскании убытков к структурам JPMorgan

Из определения суда следует, что заявление ВТБ об обеспечении иска удовлетворено частично. Суд наложил арест на денежные в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа «С», открытые на имя JPMorgan Chase Bank N.A в пределах суммы исков ($74,45 млн и $81,33 млн). В то же время в удовлетворении остальной части заявления ВТБ об обеспечении иска суд отказал.