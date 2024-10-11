ВТБ отменил комиссию застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

«В связи с решением ЦБ с сегодняшнего дня ВТБ улучшает условия ипотеки для своих клиентов и партнеров. Мы отменяем обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров банка при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода объекта в эксплуатацию до одного года). Это расширит возможности для наших заемщиков», — сказали в банке. При этом в ВТБ не исключили новых изменений по условиям ипотечных программ, так как «ситуация на рынке остается нестабильной».