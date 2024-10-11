Время выборов в США: как успеть защитить свои инвестиции до 5 ноября

Индекс волатильности VIX (CBOE Volatility Index), созданный Чикагской биржей, уже вырос с начала текущего года в 1,6 раза.
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, учитывая, что все так называемые «рисковые активы» — акции, фьючерсы и криптовалюты — уже полгода находятся в ситуации повышенной волатильности и хронического оттока средств, имеет смысл занять выжидательную стратегию.
«Мы не знаем, кто станет следующим президентом США, но для рынков победа Дональда Трампа была бы более выгодной, поскольку политика республиканцев подразумевает снижение налогов на богатство и прибыль от инвестиций, что очень важно для поддержания рынков», — рассказал экономист.
Кроме того, ходят слухи о подготовке к смене главы Федрезерва США. По мнению инсайдеров, новая фигура у штурвала мировых финансов должна быть намного моложе Джерома Пауэлла по возрасту и обладать харизмой и ответственностью за принятие радикальных решений в области монетарной политики.
«Экономический рост во всем мире в ближайшие годы должен быть поставлен в главу угла — даже ценой снижение контроля над количественными характеристиками инфляции», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
Инвесторам в первую очередь нужно не паниковать и придерживаться ранее намеченной стратегии, полагает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.
«Если вы инвестор в акции, то вы должны быть долгосрочным инвестором, и наблюдать за годовой волатильностью, а не за ежедневной», — отметил он.
По мнению эксперта, лучшим инструментом контроля годовой волатильности является максимально широкая диверсификация портфеля. «Как минимум портфель акций нужно разбавлять небольшой “щепоткой” золота», — полагает Артем Майоров.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев считает, что «в ситуации непредсказуемости лучшим решение было бы выйти в кэш (наличные деньги), однако есть и альтернативные варианты». Это могут быть индексы, или фонды, ориентированные на защитные активы, например, золото.
«Вместе с этим в текущих условиях рынка неплохо покупать на определенных уровнях бумаги с потенциалом роста, в спешке и панике скидываемые другими игроками. Для этого нужны знания и время, либо подключение профессионального управляющего», — уточнил Дмитрий Целищев.
Трамп или Харрис
Согласно последнему опросу CNN, проведенному среди вероятных избирателей по всей стране, в президентской гонке нет явного лидера — оба кандидата идут «ноздря в ноздрю». Около 48% опрошенных поддерживают Харрис и 47% — Трампа. Около 2% планируют голосовать за либертарианца Чейза Оливера и 1% — за кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.
«Гонка за пост президента между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом чрезвычайно напряженная, причем поддержка Харрис основана на более сильной личной привлекательности, в то время как Трамп опирается на стойкую базу и значительное преимущество в управлении экономикой, даже несмотря на менее позитивное отношение к нему избирателей», — сообщается в исследовании.
Избиратели считают Трампа более «экстремальным» в своих взглядах и позициях, чем Харрис (54% вероятных избирателей говорят, что Трамп таков, 42% — что Харрис).
Но избиратели при этом в целом утверждают, что доверяют Трампу, а не Харрис, в вопросах управления экономикой (50% Трамп против 39% Харрис), политики иммиграции (49% Трамп против 35% Харрис) и внешней политики (47% Трамп против 40% Харрис). Эти вопросы избиратели считают ключевыми.
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