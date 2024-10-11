Время выборов в США: как успеть защитить свои инвестиции до 5 ноября

«Гонка за пост президента между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом чрезвычайно напряженная, причем поддержка Харрис основана на более сильной личной привлекательности, в то время как Трамп опирается на стойкую базу и значительное преимущество в управлении экономикой, даже несмотря на менее позитивное отношение к нему избирателей», — сообщается в исследовании.